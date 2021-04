BBB 21: Brothers ignoram festa do líder Caio e Juliette fica indignada: ‘Povo estava nem aí’; fazendeiro fica chateado e dorme mais cedo | Big Brother Brasil

O líder Caio ganhou sua tão esperada festa no BBB 21 (Big Brother Brasil) na noite da última quarta-feira (14), mas o fazendeiro acabou indo dormir mais cedo depois de ficar chateado com o descaso dos brothers.

Em determinado momento, os confinados abandonaram a festa e apenas Arthur, Juliette e João continuaram no local, além do goiano. De acordo com o site ‘Contigo!’, Gilberto cismou que Thaís voltaria de um paredão falso e, com isso, os participantes foram para a sala para esperar o retorno da cirurgiã-dentista.

Nesse exato momento só tem Arthur, João e Juliette na festa do Caio, o resto do pessoal tá dentro da casa conversando. AGROFESTA DO CAIM pic.twitter.com/TOjMGu6CSe — Portal Caio Afiune �� (@portalcafiune)

April 15, 2021





BBB 21: Juliette alerta Camilla de Lucas sobre descaso dos brothers em festa do líder Caio

Indignada com a atitude dos brothers, Juliette alertou Camilla de Lucas e sinalizou que Caio ficou triste com a falta de consideração dos confinados. A influenciadora, então, negou que o grupo não estava se importando com a festa e afirmou que os participantes ficaram na sala apenas conversando.

“O cabra espera a vida inteira por uma festa dessa e o povo fica de moído (…) Ele ficou triste porque o povo estava nem aí“, reclamou Juliette.