BBB 21: Brother’s não gostam de festa improvisada na noite deste sábado | Big Brother Brasil

Os brother’s estavam esperando uma noite de eliminação neste sábado (24), porém, foram surpreendidos por uma festa improvisada no Big Borther Brasil. Os confinados especularam o dia todo que hoje seria a eliminação do paredão entre Gil, Fiuk e Viih Tube, mas ao saírem para o quintal, se depararam com os comida, bebida e música tocando para eles se divertirem a noite toda.

A brincadeira não foi bem vista pelos participantes, principalmente pelos brother’s emparedados. Fiuk era um dos mais incomodados, e ressaltou “Que trollagem é essa? Não iam brincar assim com nosso coração.” Ao saírem no jardim, eles ficaram encarando a porta de saída do BBB 21 pra ver se alguma coisa acontecia.

Arthur comentou que o jeito que a festa surpresa aconteceu foi bem bizarro, mas que os emparedados não tiveram instruções que normalmente recebem no dia de eliminação. Por fim, Camila propôs um brinde e os brother’s começaram a se animar com uma mais festa no Big Brother Brasil.