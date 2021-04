BBB 21: Brother’s são avisados de que vacinação contra Covid-19 já começou no Brasil | Big Brother Brasil

O começo de quarta-feira (28) foi agitado no Big Brother Brasil, a produção do programa quebrou o protocolo e informou uma notícia fora da casa para os participantes. A líder Juliette foi chamada ao confessionário para buscar o kit informativo, que avisava que a vacinação contra a Covid-19 já começou no Brasil, para os grupos prioritários.

Os brother’s receberam camisas com a estampa “Vacina sim”, a líder Juliette, assim como os outros participantes se emocionaram com a notícia. A ideia da produção é incentivar os espectadores a tomarem a vacina. “Preparem-se. Olá brothers e sisters, a vacinação contra a Covid-19 já iniciou em todo o mundo. Aqui no Brasil o plano de imunização segue uma ordem de prioridades, e hoje vocês estão recebendo a camisa da campanha vacina sim”, dizia o comunicado.

Após a informação, Juliette, Gil, Camila, Fiuk e Pocah se reuniram no jardim e comentaram sobre o acontecimento. A cantora avisou: “A galera precisa se vacinar, pelo amor de Deus”, e o economista completou: “É pra vacinar, mas não pra relaxar”, explicando que mesmo após a vacinação, todos os cuidados contra a Covid-19 tem que cuidar.