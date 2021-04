BBB 21: Caio é o décimo primeiro eliminado do reality show com 70,22% dos votos | Big Brother Brasil

Caio é o décimo primeiro eliminado do Big Brother Brasil. O fazendeiro disputava a permanência na casa com Fiuk e Gil, seus amigos nesta reta final de programa e teve um total de 70,29% dos votos. O cantor teve 27.99% dos votos enquanto o economista foi o menos votado com 1.79%

O brother era aliado de Rodolffo que foi o nono eliminado do programa, e desde então começou a andar com Gil e Fiuk e Arthur, conincidentemente, todos os brother’s foram para a berlinda, porém na prova bate e volta, o insturtor de crossfit se salvou.

Caio ficou empatado com João, Juliette e Pocha com três votos na votação da casa no último domingo. A líder Viih Tube teve que desempadar e indicou o fazendeiro para a berlinda.