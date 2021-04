BBB 21: Camila, Gilberto e Pocah estão no paredão; vote em quem você quer que seja o eliminado | Big Brother Brasil

A noite de terça-feira (27) no Big Brother Brasil mais uma vez foi agitada. Após a eliminação de Arthur, com 61,34% dos votos, os brother’s’ tiveram que participar de mais uma prova do líder. A dinâmica era de sorte, e quem levou a melhor foi Juliette, que indicou Pocah para o paredão.

Diferente dos outros programas, desta vez a emparedada teve que “salvar” alguém da berlinda, e a Pocah resolveu deixar Fiuk de fora. Com isso, Camila de Lucas e Gilberto disputam a permanência na casa junto com a cantora.

O Big Brother Brasil está chegando ao fim. Restam apenas sete dias para a grande final, que tem Juliette como a grande favotita para vencer o prêmio, Gil vem logo atrás em relação ao gosto do público.

