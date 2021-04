BBB 21: Camilla de Lucas cai no choro após levar bronca de Tiago Leifert no Jogo da Discórdia: ‘Fiquei como mentirosa’ | Big Brother Brasil

Emparedada pela primeira vez no BBB 21, Camilla de Lucas protagonizou um momento tenso com Tiago Leifert durante o Jogo da Discórdia da última segunda-feira (26). Na ocasião, a briga entre Sarah e Rodolffo voltou a ser pauta no programa ao vivo.

A influenciadora tentou explicar seu posicionamento em relação à treta entre a brasiliense e o goiano, mas foi interrompida pelo apresentador do Big Brother Brasil. Após a sister se enrolar com a situação, Leifert disse o seguinte: “Está gravado”.

Mais tarde, Camilla mostrou sua decepção com Tiago e caiu no choro. Isso porque a carioca ficou com a impressão de que o jornalista deu a entender que ela havia mentido sobre o ocorrido em um Jogo da Discórdia anterior.

“Ele (Tiago Leifert) achou que eu estava falando outra coisa e falou ‘tá gravado’, do Jogo da Discórdia passado, mas o que eu falei ali foi a mesma coisa do Jogo da Discórdia passado (…) Ele não entendeu e falou ‘tá gravado’, como se eu tivesse falado uma coisa diferente do que eu falei“, lamentou a sister, que foi consolada por Juliette.

BBB 21: Camilla de Lucas pode deixar a casa mais vigiada do Brasil nesta terça-feira (27)

Vale lembrar que corre o risco de ser eliminada do BBB 21 nesta terça-feira (27). Isso porque diversas enquetes parciais apontam a saída da influenciadora da casa mais vigiada do Brasil, especialmente após o episódio com Tiago Leifert.