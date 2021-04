BBB 21: Camilla de Lucas fica irritada com brincadeira de brother e reclama para Juliette: ‘Estou chateada’ | Big Brother Brasil

Às vésperas da formação do décimo segundo paredão do BBB 21 (Big Brother Brasil), Camilla de Lucas demonstrou irritação com um confinado da casa mais vigiada do Brasil, após uma brincadeira desagradável do brother.









Em conversa com Juliette no Quarto Cordel, a influenciadora digital contou que ficou chateada com Fiuk e disse que o filho de Fábio Júnior começou a ter atitudes ‘sem graça’ desde que voltou da última berlinda.

De acordo com informações divulgadas pelo Gshow, a carioca afirmou que não gostou quando o cantor se intrometeu em uma brincadeira entre ela e Arthur e fez um comentário embaraçoso.

“Ele falou ‘você quer falar do meu prato, mas eu cozinho para você todo dia’. Entendi. Aí fiquei sem graça. Acho que não precisava porque a gente estava brincando“, criticou Camilla, que não escondeu sua chateação.

BBB 21: décimo segundo paredão terá uma dinâmica diferente

Vale lembrar que o décimo segundo paredão do BBB 21 terá uma dinâmica diferente. O anjo, que será autoimune, precisará eleger três confinados para o monstro. A líder Viih Tube, além da tradicional indicação, escolherá um dos castigados para ir à berlinda.