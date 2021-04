BBB 21: Camilla de Lucas recebe “coração partido” no Queridômetro após formação do Paredão

O 11º Paredão do Big Brother Brasil 21 foi formado neste domingo (11), e conta com Fiuk, Thaís e Arthur. Os confinados da casa mais vigiada do Brasil usaram o Queridômetro nesta segunda-feira (12) para expressarem suas opiniões.

Arthur deu corações a todos, menos a Fiuk, para quem deu carinha feliz; Caio deu coração a todos; Camilla de Lucas deu coração a todos; Fiuk deu coração a todos, menos para Arthur, que recebeu uma carinha feliz do cantor.









Gilberto deu coração a todos; João Luiz deu coração a todos, menos para Pocah, que recebeu carinha feliz; Juliette deu coração a todos; Pocah deu coração a todos, menos para Camilla de Lucas, para quem deu coração partido, e para Gilberto e João Luiz, para quem deu carinha feliz. Thaís deu coração a todos; Viih Tube deu coração a todos.

Tiago Leifert confirmou neste domingo que os brothers precisarão formar novamente o pódio de cada um deles no Jogo da Discórdia. A primeira vez que isso aconteceu foi com menos de um mês de programa.

Relembre como foi montado o pódio da primeira vez:

Arthur – Pódio: 1º Lugar: Arthur/ 2º lugar: Projota / 3º Lugar: Carla Diaz

Caio – Pódio: 1º Lugar: Caio/ 2º lugar: Rodolffo / 3º Lugar: Sarah

Camilla de Lucas – Pódio: 1º Lugar: Camilla / 2º lugar: João Luiz / 3º Lugar: Carla Diaz

Fiuk – Pódio: 1º Lugar: Fiuk/ 2º lugar: Karol Conká/ 3º Lugar: Lumena

Gilberto – Pódio: 1º Lugar: Gilberto / 2º lugar: Sarah/ 3º Lugar: Juliette

João Luiz – Pódio: 1º Lugar: João Luiz / 2º lugar: Camilla de Lucas / 3º Lugar: Carla Diaz

Juliette – Pódio: 1º Lugar: Juliette/ 2º lugar: Viih Tube/ 3º Lugar: Gilberto

Pocah – Pódio: 1º Lugar: Pocah / 2º lugar: Karol Conká/ 3º Lugar: Thaís

Thaís – Pódio: 1º Lugar: Thaís / 2º lugar: Pocah/ 3º Lugar: Lumena

Viih Tube – Pódio: 1º Lugar: Viih Tube/ 2º lugar: Juliette / 3º Lugar: Nego Di