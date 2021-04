BBB 21: Camilla de Lucas sobre Paredão: “Acredito realmente que eu vá no domingo”

Durante a Festa desta sexta-feira (23), Camilla de Lucas, Fiuk e Gilberto conversavam na sala. Os brothers falavam sobre situações ruins que aconteceram no reality, como alguns Paredões pelos quais passaram.

Camilla analisou sua participação no programa: “Hoje eu sei quem eu sou e eu estou em paz com isso. Agora, as pessoas que talvez comentavam coisas sobre mim, sem me ver – tinha muita coisa positiva, mas a gente sabe que também tem coisa negativa…”









Ela continua: “Eu consegui mostrar para as pessoas quem eu sou. E a saída, se eu não voltar do Paredão, porque eu acredito realmente que eu vá no domingo, não vai significar que o pessoal me odeia e que não gosta de mim. É o entendimento de que quem escolhe é o público. Não tem o que fazer, a gente fica com o coração na mão”.

Gil concorda com a fala da sister, e começa outro assunto: “”Você falou de sentimento de exclusão, que vocês tiveram com o Paredão… Eu também tive esse sentimento de exclusão no começo. Depois de um tempo, não mais. Lá da metade do programa, depois que eu realmente comecei a ter umas pessoas muito mais próximas, eu parei de ter esse sentimento, mas eu tive”.

Fiuk argumenta: “Mas você teve o João (Luiz) desde o começo, né?”. Camilla retruca: “Mas ainda assim, eu tive o sentimento de exclusão. Se você for reparar, eu era muito próxima de algumas pessoas aqui no início do programa, na casa, e eu sentia que essas pessoas não faziam questão da minha presença”.