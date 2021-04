BBB 21: Campeã Thelma declara torcida para Gilberto e vira alvo de ataques na web | Big Brother Brasil

Campeã da edição passada do Big Brother Brasil, Thelma Assis sofreu ataques na web depois de declarar torcida para Gilberto no BBB 21. A revelação foi feita no Instagram pela médica, que expôs comentários maldosos de um grupo de fãs de Juliette, considerada a favorita para ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

A ex-sister mostrou, nos stories da rede social, que alguns admiradores da paraibana tentaram boicotá-la nas páginas de marcas parceiras. Nos prints, torcedores da advogada apareceram usando frases para depreciar a anestesista.

Em um dos comentários, uma internauta pediu para a Avon (empresa parceira de Thelma) escolher ‘mulheres que fazem diferença na sociedade’. “Que tipo de mulher faz diferença na sociedade? Somente as brancas?“, rebateu a ex-BBB.

Thelma expõe ataques ofensivos. Foto: Reprodução/Instagram



“Eu sempre assisti BBB aqui do meu sofá. E aqui do meu sofá, eu sempre me identifiquei com alguém, sempre torci. No ano passado, eu tava lá dentro e não tinha noção do que tinha virado torcida de reality show aqui fora. Do quanto isso tá sendo tóxico“, lamentou Thelma.