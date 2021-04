BBB 21: Carlinhos Brown faz música para Juliette e mostra um trecho na internet | Big Brother Brasil

O cantor Carlinhos Brown revelou um trecho da música que fez inspirada Juliette Freire, participante favorita para vencer o Big Brother Brasil desta edição de 2021. A nova canção já tem data de lançamento, será no dia 30 de abril. O artista fez o anúncio através de suas redes sociais.

De acordo com o cantor, a canção chamada “Juliette, Mon Amour” será lançada em todas as plataforma digitais. Carlinhos Brown diz que a advogada chamou a sua atenção ainda no começo do programa, quando revelou que tinha lhe enviado uma mensagem privada no Instagram. A mensagem dizia: “Carlinhos, meu amor. Tenho achado você tão mais quietinho nos últimos programas. Sentindo falta da sua alegria transbordando todo aquele lugar. Você é luz!”

O cantor revelou que desde que descorbiu a mensagem, acompanha Juliette no programa e se encantou com o carisma e simplicidade dela. Brown chamou Jorge Zárath para fazer parceria na composição, e a música também tem a co-produção de Thiago Pugas.