BBB 21: Cleo Pires detona Arthur após briga do instrutor de crossfit com Fiuk: ‘Tóxico e perigoso’ | Big Brother Brasil

Cleo Pires utilizou o Instagram para se manifestar sobre a treta de Fiuk com Arthur na última segunda-feira (05), durante o Jogo da Discórdia do BBB 21. Na ocasião, a dupla protagonizou uma discussão intensa e quase partiu para a agressão.









Indignada com a situação, a atriz pediu a eliminação do instrutor de crossfit no próximo paredão e disse que é ‘tóxico e perigoso’ o capixaba continuar na casa mais vigiada do Brasil, em publicação nos stories da rede social.

“Estou me recompondo. No próximo paredão, acho que deveria sair o Arthur. Porque acho muito tóxico e perigoso que uma pessoa dessa fique lá dentro. Que fale as coisas que ele falou, que age da forma que ele age, chamando os outros de cuzã*“, declarou ela.

Na sequência, a artista indicou que Arthur tem inveja do filho de Fábio Júnior e afirmou que todo mundo que assistiu ao Jogo da Discórdia percebeu que o problema do ex-affair de Carla Diaz é ‘recalque’.