BBB 21: Clima entre participantes racha após Jogo da Discórdia

Ontem (05) foi realizado o tradicional Jogo da Discórdia no BBB 21, e o que parecia apenas uma dinâmica simples acabou se tornando no momento mais pesado do reality show até o momento — e foi onde o clima entre os brothers rachou definitivamente.

Cada um dos participantes tinha que dizer quem, na opinião deles, era o melhor jogador, o pior jogador e quem jogava sujo. Rolaram algumas alfinetadas nas falas de Viih Tube, Pocah e outros, mas o bicho pegou mesmo quando chegou a vez do professor João Luiz.









Ao explicar por que considera que Rodolffo joga sujo dentro do reality, ele relembrou a história que aconteceu no fim de semana, quando ao receber o castigo do monstro com uma peruca desgrenhada, o sertanejo comparou a peça com o cabelo do professor de geografia.

Foi um momento de catarse: João comentou sobre seu incômodo e chorou copiosamente, deixando Rodolffo e boa parte da casa atônitos. Ao tentar se explicar, o cantor se complicou ainda mais, atraindo a irritação de Camilla de Lucas, que depois da dinâmica ainda conversou longamente com ele para explicar o motivo da irritação de João.

A brincadeira ainda teve outro momento tenso, quando Fiuk chamou Arthur de mentiroso e os dois passaram a se provocar, e por pouco não chegaram às vias de fato. O clima pesou, e o jogo foi logo encerrado pelo apresentador Tiago Leifert.