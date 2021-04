BBB 21: Com novo look de rosto liso, Gilberto é comparado a Chico Science

Gilberto Nogueira, participante do BBB 21, surpreendeu os internautas ao mudar totalmente seu visual dentro da casa mais vigiada do Brasil. Gil, que entrou no reality de barba e estava cultivando o look até agora, resolveu deixar o rosto liso.

Internautas logo começaram a comparar Gil com outros famosos, incluindo o cantor Chico Science, que morreu em um acidente de carro em 1997. Apareceram montagens de fotos dos dois, lado a lado, para mostrar a semelhança entre o brother e o músico.









“Gil sem barba lembra muito o Chico Science. Meu Deus!”, disse uma internauta; “Minha gente, Gil é a cara do Chico Science (risos). Eu fico passada”, comentou outra; “Sem barba, ele está parecendo o nosso querido Chico Science”, disse um.

Gilberto está no décimo Paredão do BBB 21, ao lado de Caio e Rodolffo. O Paredão foi formado na noite deste domingo (4). Gil e Fiuk imunizaram João Luiz. A Líder da semana, Viih Tube, indicou Gil.

Na votação fechada da casa, Rodolffo e Juliette tiveram 4 votos cada um. A decisão foi tomada por Viih Tube, que indicou o sertanejo. Já na votação aberta, houve outro empate: Juliette e Caio com 4 votos cada. Viih Tube ficou do lado da amiga, e indicou Caio. Com o poder do contragolpe, Caio colocou Juliette na berlinda, que se salvou na prova Bate e Volta.