BBB 21: Confira qual é o brother que mais irritou Tiago Leifert no programa | Big Brother Brasil

Tiago Leifert apresenta o Big Brother Brasil desde a edição 17, e algumas vezes é normal perder a paciência com algum brother que não presta atenção nas provas ou por ter comportamentos inadequados durante as transmissões ao vivo, porém, Fiuk já deixou o apresentador bastante irritado na edição do BBB 21.

Leifert e Fiuk já se desentenderam mais de uma vez nesta edição do Big Brother Brasil. A mais recente foi no último domingo, na prova do líder, quando o apresentador ignorou perguntas do cantor sobre a dinâmica da prova.









O bate boca mais forte aconteceu durante um “jogo da discórdia”, quando Fiuk não quis falar claramente quem seria o brother que não ganharia de jeito nenhum o BBB 21. Leifert insistiu em uma resposta e os dois saíram do tom durante o programa ao vivo.