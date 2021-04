BBB 21: [Depois da eliminação de Viih Tube, veja quais são as maiores rejeições em paredões do Big Brother Brasil] | Big Brother Brasil

Na noite deste domingo (25), Viih Tube foi eliminada do Big Brother Brasil 21, sendo a 13ª participante a deixar o programa nesta edição. Ela obteve uma porcentagem alta de votos: 96,69% do público que entrou no Gshow, site de entretenimento da Globo, queria sua saída. Fiuk obteve 2,60% dos votos, e Gilberto ficou com apenas 0,71%.

Com isso, a youtuber chegou a um pódio, mas não o dos finalistas: ela ocupa a terceira colocação entre os participantes com maior percentual de eliminação na história do Big Brother Brasil. Viih deixou para trás Aline, do BBB 5, que era a recordista geral no início da temporada.

Acima da youtuber, estão dois participantes que também estiveram no BBB 21. Em segundo lugar, Nego Di obteve 98,76% dos votos na terceira semana do programa. Ele foi o recordista por apenas sete dias, sendo desbancado por Karol Conká, que teve o percentual de 99,17%. Projota, também desta edição, está no top 10, com 91,89%.

Veja o ranking dos participantes com maiores percentuais de votação:

1º Karol Conká (BBB 21) – 99,17%

2º Nego Di (BBB 21) – 98,76%

3º Viih Tube (BBB 21) – 96,69%

4º Aline (BBB 5) – 95%

5º Patrícia (BBB 18) – 94,26%

6º Felipe Cobra (BBB 7) – 93%

7º Nayara (BBB 18) – 92,69%

8º Rogério (BBB 5) e Rafa Oliveira (BBB 12) – 92%

9º Projota (BBB 21) – 91,89%

10º Aírton (BBB 7) – 91%