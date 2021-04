BBB 21 – Dia 101: Saiba quando e como vai ser a reunião dos brothers depois da final | BBB 21

O BBB 21 foi recheado de momentos que ficarão na memória de muita gente, muito além das polêmicas que ele provocou. A produção do reality show da Globo promete criar mais um: o chamado “Dia 101”, que deve reunir boa parte dos ex-confinados assim que o programa terminar.

O número faz referência a quantidade de episódios que essa temporada do Big Brother Brasil neste ano: 100 — o maior da história do programa até aqui. O "Dia 101" vai juntar todos alguns dias depois da final, que está programada para acontecer no dia 4 de maio.









O programa especial será exibido, portanto, no dia 8 de maio, também pela Globo. É a primeira vez que esse tipo de ação acontece no reality show, sendo comum em outros, como A Fazenda, da RecordTV.

VEM AÍ! A Rede Globo confirmou o "BBB dia 101", um reencontro dos participantes da 21° edição do BBB, que retornarão á casa por algumas horas. O episódio será lançando no dia 8 de maio! Ansiosos?

De acordo com as informações da própria emissora, Tiago Leifert vai comandar o reencontro, que é considerada uma oportunidade para que os brothers e sisters possam “lavar a roupa suja”. No entanto, nem todos estarão presentes.

Arcrebiano, segundo eliminado do BBB 21, foi convocado por Boninho, diretor da atração, para participar de outro reality show, No Limite, que deve estrear no dia 11 de maio. Outros ainda não confirmaram a participação, mas espera-se novas baixas, como Karol Conká, que saiu com enorme rejeição popular, e Nego Di, que tem atritos com a produção.