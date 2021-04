BBB 21: dois participantes seguem na prova de resistência da Avon; saiba quem briga pela vaga na grande final do programa | Big Brother Brasil

A última prova do BBB 21 segue rolando na casa mais vigiada do Brasil, após mais de seis horas de duração. O teste de resistência, patrocinado pela Avon, ainda conta com dois participantes na disputa. O vencedor garante uma vaga na grande final desta edição do reality show.

Camilla de Lucas foi a primeira a deixar a Prova Avon Power Stay, depois de uma hora. A carioca lamentou e disse que tentou ao máximo permanecer na dinâmica. “Você é guerreira, amiga. Você foi até onde conseguiu“, parabenizou Gilberto.

Já Juliette abandonou a dinâmica após seis horas. A advogada e maquiadora chorou muito e também recebeu o apoio do doutorando em economia. “Desculpa, eu queria dar orgulho a vocês. Eu não consigo“, declarou a paraibana.

Os participantes do BBB 21 que seguem na prova da Avon são:

Fiuk

Gilberto

Vale lembrar que o vencedor, além de se garantir na final desta edição do Big Brother Brasil, ganha uma viagem para Nova York com direito a acompanhante. O confinado que levar a melhor também recebe R$ 24 mil para gastar, de acordo com o Gshow.