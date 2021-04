BBB 21: Eliminação de Viih Tube registra recorde de audiência do programa | Big Brother Brasil

Viih Tube foi a última eliminada do paredão no último domingo no Big Brother Brasil. A youtuber disputava a permanência na casa com Fiuk e Gilberto. Além da eliminação, os brother’s passaram por uma nova prova do líder e mais uma formação de paredão.

O “superdomingo” rendeu uma boa audiência para a TV Globo, que registrou, segunda a emissora, sua melhor audiência registrada em um domingo desde 2009, foram 21 pontos de e 51% de participação. Na cidade de São Paulo, o programa manteve o seu recorde normal de domingo, com 28 pontos de audiência e 50% de participação.

O Big Brother Brasil nesta edição de 2021 já rendeu boas audiências para a TV Globo, tanto que superou as sete edições anteriores apenas nos primeiros 60 dias de programa, registrando uma média de 27 pontos de audiência e 50% de participação.