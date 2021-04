BBB 21: Eliminada, Pocah descobre significado de basculho e brinca: ‘Gilberto, como você é baixo’ | Big Brother Brasil

Pocah e Gilberto protagonizaram um dos momentos mais icônicos do BBB 21. Ainda nas primeiras semanas de programa, a funkeira e o doutorando em economia tiveram uma discussão acalorada e que rendeu muitos memes nas redes sociais.

Na ocasião, a dupla brigou após o Jogo da Discórdia e o pernambucano utilizou um termo inusitado para se referir à cantora. “Não vim do lixo pra perder pra basculho, meu amor”, declarou ele.

A carioca, então, questionou o significado de basculho e o brother respondeu com um ‘não importa’. O momento divertiu a web, especialmente depois de os telespectadores descobrirem a definição da palavra.

Após eliminação do BBB 21, Pocah descobre o significado de basculho

Eliminada do Big Brother Brasil na noite da última quinta-feira (29), Pocah finalmente descobriu o significado de basculho, durante participação no programa RedeBBB. “Estou passada! Gil, como você é baixo“, disse a cantora, que deu risada em seguida.

A morena ainda demonstrou arrependimento pela briga com Gil e declarou que sente vergonha de treta. A funkeira, no entanto, ponderou: “Espero que ele não me chame mais de basculho“, brincou.