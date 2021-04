BBB 21: Em bate-papo com brother, Juliette revela que se tiver “Quarto Branco” gostaria de ir | Big Brother Brasil

Nesta sexta-feira (16), Gilberto e Juliette conversavam sobre o Big Brother Brasil e as dinâmicas que tem durante o confinamento. No assunto, veio o famoso “Quarto Branco”, cômodo que já assustou os participantes de outra edições do reality show, e até eliminou um brother.

Mas parece que os dois não estão com medo da ideia de ir para o “Quarto Branco”. Durante o bate-papo, Juliette revelou e até pediu para Gil levá-la ao cômodo. “Gil, se tiver um Quarto Branco, tu me chama? Eu vou“. O economista ri e comenta: “Eu ia gostar. Quarto Branco é bom que eles dão comida na sua boquinha“.

‘Quarto Branco’ da edição do BBB 21. (Foto: Reprodução TV Globo)



Vale lembrar que Boninho ainda não falou nada sobre um possível “Quarto Branco” na edição do BBB 21. Desde a estreia do cômodo na edição de 2009 os participantes falam, geralmente, com pavor sobre a possibiliadade de ficar confinado em outro lugar dentro da casa do BBB. Em 2009, o participante Leo Jancu apertou o botão vermelho e foi eliminado.