BBB 21: [Em conversa com Arthur, Gilberto acredita estar em um paredão difícil no BBB 21] | Big Brother Brasil

Horas antes de o 13º eliminado do Big Brother Brasil ser anunciado, os brothers já se preparam para o que pode acontecer ao final do dia. Estão no paredão Fiuk, Gilberto e Viih Tube. Em conversa com Arthur na parte interna da casa, o economista demonstrou preocupação a respeito da disputa atual.









Segundo ele, Viih Tube deve ter um apoio maciço junto ao público: “A Viih deve ter uma torcida forte lá fora. A galera da internet”. A realidade, no entanto, é outra. A enquete feita aqui no Bolavip Brasil aponta a youtuber como a eliminada deste domingo (25), com mais de 90% dos votos.

Gilberto ressalta a dificuldade do paredão, projetando o que pode acontecer caso seja eliminado: “A torcida é muito forte, por isso eu estou ‘de boa’ se eu sair hoje, entendeu? Estou bem ‘de boa’. Eu sei que eu estou em um paredão muito difícil”, disse o economista, emparedado pela quinta vez.

Arthur, que escapou da disputa desta semana, respondeu: “Pelo menos é você e uma pessoa que você gosta, né? Não é você contra dois”, disse o crossfiteiro, referindo-se à presença de Fiuk no paredão. Gilberto respondeu: “Acho que a torcida dela vai vir em mim porque eu sou o mais fraco”.

Logo depois de anunciar quem sai do programa, será feita uma nova prova do líder e, na sequência, mais uma formação de paredão. O BBB 21 acabará no dia 4 de maio, uma terça-feira.