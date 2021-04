BBB 21: [Em prova de habilidade, Viih Tube é a nova líder do BBB 21] | Big Brother Brasil

Pela segunda vez na atual edição do Big Brother Brasil, Viih Tube é a líder da semana. Na prova desta quinta-feira (15), os brothers e sisters tinham que conduzir um carrinho com uma vareta e chegar o mais próximo possível do tempo estipulado previamente. Os pontos seriam contados de acordo com a proximidade ao número.

Quem começou jogando foi Arthur. O crossfiteiro foi o participante que passou mais longe da marca: 19 segundos em 11. Depois, Gilberto assumiu a liderança ao fazer 97 pontos. Na sequência, Camilla fez 109 e foi finalista por apenas duas rodadas, quando foi ultrapassada por Juliette, que somou 103.

Na sexta e sétima rodada, os dois jogadores fizeram pontuação igual. Fiuk conduziu o carrinho em 8.06 segundos, 0.94 abaixo do que foi estipulado. A mesma pontuação foi feita por Viih Tube que, em dez segundos, somou 9.06, também atingindo 94 pontos. Por último, Caio pontuou com 124 e os finalistas foram definidos.

Na grande decisão do 12º líder do BBB 21, ambos tinham que ficar o mais próximo possível da marca dos 12 segundos. Fiuk jogou primeiro e fez 174 pontos, conduzindo o carrinho em 10.26 segundos. Porém, Viih Tube faria uma marca impressionante, tendo apenas dois milésimos de segundo de diferença para o tempo estipulado.

Líder mais uma vez, a youtuber montou o grupo VIP com mais cinco participantes: Juliette, João Luiz, Arthur, Camilla e Pocah. Ficaram na Xepa Caio, Gilberto e Fiuk. Nesta semana, serão três colocados no “castigo do monstro”, e a líder indicará duas pessoas, entre elas um dos castigados pelo anjo.