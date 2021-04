BBB 21: enquete aponta Juliette como a campeã do reality show, mas Gilberto ganha força na reta final | Big Brother Brasil

O BBB 21 se aproxima do fim, com cinco participantes ainda na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão: Juliette, Fiuk, Camilla de Lucas, Gilberto e Pocah. Os dois primeiros já estão, inclusive, garantidos no top 4 do reality show.

Enquetes parciais apontam que a advogada e maquiadora é, disparada, a favorita do público para vencer a atual edição do Big Brother Brasil. Mas as prévias também mostram uma arrancada de Gilberto na reta final do programa.

De acordo com votação promovida pelo Bolavip Brasil, Juliette tem 59% da preferência dos telespectadores para ser a campeã do reality. Na sequência, aparece o doutorando em economia, com 26% dos votos.

Em enquete realizada no início do mês, por exemplo, a paraibana tinha 61% de favoritismo, contra 15% de Gil. O restante da porcentagem ficou, na ocasião, com personagens secundários.