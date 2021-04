BBB 21: enquete aponta Juliette como a favorita disparada do público para vencer o programa; Gilberto e Caio aparecem no top 3 | Big Brother Brasil

O BBB 21 se aproxima da reta final, com 10 participantes ainda na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. O líder Caio está garantido no top 9 desta edição do Big Brother Brasil, bem como Camilla de Lucas, Gilberto, João, Juliette, Pocah e Viih Tube, que escaparam da berlinda nesta semana.

Com duas vagas ainda em aberto, Arthur, Fiuk e Thaís disputam a preferência do público no décimo primeiro paredão do reality show. E, ao que tudo indica, a cirurgiã-dentista deve ser a eliminada da semana, de acordo enquetes parciais.

BBB 21: Juliette segue como a favorita do público para vencer o reality show

A menos de um mês para o fim do BBB 21, Juliette segue como a favorita isolada para vencer o programa. Segundo enquete promovida pelo Bolavip Brasil, a advogada tem 56% da preferência dos telespectadores.

Se você não conseguir visualizar a enquete, clique aqui.

O pernambucano Gilberto, que aparece em segundo lugar, tem 16% dos votos – uma diferença ampla em relação à paraibana. O fazendeiro Caio, líder da semana, surge na terceira colocação, com 7%. Para conferir o resultado completo, clique aqui.