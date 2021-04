BBB 21: Enquete aponta Juliette como vencedora do reality show | Big Brother Brasil

O Big Brother Brasil está perto do fim, e as enquetes apontam que a favorita para vencer o programa é Juliette. A advogada caiu nas graças do público em pouco tempo e segue como líder nas pesquisas para vencer o prêmio R$ 1,5 milhão. O progama está previsto para acabar em maio e segue na “supersemana”.

A sister é a única participante do grupo pipoca que segue no BBB 21 e segue com 51% dos votos para vencer o programa. Gilberto acumula cerca de 23,84% dos votos para ficar no segundo lugar. Em terceuro quem desponta é Arthur com 7,98%, mas é seguido de perto por Fiuk com 6,96%.











A paraibana caiu nas graças do público e segue líder nas pesquisas há bastante tempo. Os outros brother’s, Camilla, João, que está no paredão, Viih e Pocah completam o ranking mas seguem com porcentagem bem baixa.