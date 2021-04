BBB 21: Enquete aponta que público quer Viih Tube como a próxima eliminada do reality show; Arthur também está na lista de mais ‘queimados’ com os telespectadores | Big Brother Brasil

A prova do líder do BBB 21 acontece na noite desta quinta-feira (15), em disputa que define o primeiro participante no top 8 desta edição do Big Brother Brasil, a menos de um mês para o fim do reality show.

Os telespectadores do programa, no entanto, parecem irritados com Viih Tube. Segundo enquete promovida pelo Bolavip Brasil, 48% das pessoas querem ver a youtuber fora da casa mais vigiada do Brasil.

A votação, que começou após a eliminação de Thaís, contou com a participação dos nove confinados que ainda estão na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. O capixaba Arthur apareceu em segundo lugar – 26% dos brasileiros desejam que o instrutor de crossfit seja o próximo eliminado.

BBB 21: Viih Tube e Arthur são os mais ‘queimados’ com o público; demais brothers recebem porcentagem mínima

Os demais brothers tiveram porcentagem mínima. João Luiz, por exemplo, recebeu 7% dos votos, enquanto Pocah ficou com 5%. Até o fechamento desta reportagem, quase 2 mil pessoas já haviam participado da enquete.