BBB 21: Enquete aponta que Viih Tube pode ultrapassar Karol Conká e ser eliminada do reality com recorde de rejeição | Big Brother Brasil

Os telespectadores do BBB 21 conhecerão mais um eliminado do programa na noite deste domingo (25), em anúncio que será feito pelo apresentador Tiago Leifert. E, segundo enquete parcial do Bolavip Brasil, Viih Tube deixará a casa do Big Brother Brasil com alto índice de rejeição.

A votação, que já conta com mais de 12 mil participantes, aponta que a influenciadora digital pode sair do reality show com uma porcentagem elevada. No momento, a loira tem 94% dos votos, contra 4% de Fiuk e 2% de Gilberto, que também estão no paredão.

Se você não conseguir visualizar a enquete, clique aqui.

BBB 21: internautas esperam que Viih Tube ultrapasse Karol Conká e seja eliminada com recorde de rejeição

Nas redes sociais, muitos internautas esperam que a jovem ultrapasse o recorde de rejeição de Karol Conká, eliminada com 99,17% dos votos, enquanto outros acreditam na injustiça de comparar a youtuber com a cantora.

“Viih Tube passou a madrugada descendo a lenha na Juliette pelas costas, essa está implorando para bater o recorde de rejeição da Karol Conká. Eu não duvido nada que aconteça“, analisou uma usuária do Twitter.