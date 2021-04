BBB 21: enquete aponta quem deve ser eliminado no décimo primeiro paredão do reality show, com alto índice de rejeição; vote | Big Brother Brasil

O décimo primeiro paredão do BBB 21 foi formado na noite do último domingo (11), com Arthur, Fiuk e Thaís na reta. O líder Caio indicou a cirurgiã-dentista, ao passo que o instrutor de crossfit dominou os votos no confessionário. O filho de Fábio Júnior, por outro lado, perdeu a ‘final do mal’ na última quinta-feira (08) e caiu automaticamente na berlinda.

O capixaba e o irmão de Cléo Pires jogaram o Bate e Volta, assim como Pocah, a segunda mais votada na casa mais vigiada do Brasil. A cantora, no entanto, venceu a prova e escapou outra vez da berlinda.

Se você não conseguir visualizar a enquete, clique aqui.

Segundo enquete parcial do UOL, Thaís deve ser a eliminada da semana no Big Brother Brasil, com alto índice de rejeição para um paredão triplo. A goiana tem 70,38% dos votos no momento, contra 24,58% de Arthur e apenas 5,04% de Fiuk.

BBB 21: enquete do Bolavip Brasil também aponta Thaís como a eliminada da semana

De acordo com enquete promovida pelo Bolavip Brasil, a cirurgiã-dentista não deve fugir da eliminação. A porcentagem da morena, entretanto, é um pouco mais alta em relação ao UOL: 72%, contra 24% do educador físico e 4% do ator e cantor.