BBB 21: Entenda como foi formado o Paredão com Arthur, Fiuk e Thaís

O décimo primeiro Paredão do Big Brother Brasil 21 foi formado neste último domingo (11), e quem está na berlinda são os brothers Arthur e Fiuk, e a sister Thaís. Os 3 estão disputando os votos do público, que vão decidir quem vai sair da casa mais vigiada do Brasil nesta terça-feira (13).

Na Prova do Líder, Fiuk perdeu a disputa com Camilla de Lucas, e foi o primeiro confinado a ir para o Paredão, porém ele ainda tinha chances de sair da berlinda, caso ganhasse na Prova Bate e Volta.









O brother João Luiz venceu a Prova do Anjo da semana, e ganhou o poder de evitar que um dos confinados fosse ao Paredão. João escolheu a sister Camilla de Lucas para receber a imunidade.

Caio, que venceu a Prova do Líder, indicou Thaís para o Paredão. A votação da casa desta semana aconteceu no Confessionário, e os votos foram os seguintes:

Fiuk – Arthur;

Camilla de Lucas – Pocah;

Viih Tube – Arthur;

Pocah – Gilberto;

Juliette – Arthur;

Arthur – Gilberto;

Gilberto – Pocah;

João Luiz – Pocah;

Thaís – Arthur;

Com isso, os dois participantes mais votados foram Arthur e Pocah, com 4 e 3 votos, respectivamente. Dessa maneira, os dois disputaram com Fiuk a Prova Bate e Volta.

A Prova aconteceu em 4 etapas. No começo, Arthur abriu vantagem, e chegou na última etapa enquanto Fiuk e Pocah estavam na segunda. A funkeira conseguiu se recuperar, e escapou da berlinda. Assim, Arthur e Fiuk foram ao Paredão contra Thaís, indicada pelo Líder.