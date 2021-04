BBB 21: Entenda como será a dinâmica do programa neste domingo | Big Brother Brasil

Neste domingo (25), o Big Brother Brasil terá novamente mais emoções com a eliminação de um brother no paredão formado por Gil, Fiuk e Viih Tube. Logo após a saída do participante mais votado da casa, Tiago Leifert anunciará mais uma prova do líder e uma formação de paredão.

Até o momento, Viih Tube é a escolhida do público para deixar o reality show com cerca de 93% dos votos. Gil e Fiuk estão com apenas 3%. A youtuber deverá ser eliminada com um alto índice de rejeição. Essa foi a primeira vez que a jovem foi a mais votada da casa para ir para a berlinda.

Fiuk, Gil e Viih Tube disputam a permanência na casa. (Foto: Reprodução TV Globo)



O Big Brother Brasil está na reta final, por conta disso, o programa teve a “supersemana”, que conta com eliminação, prova do líder e formação de paredão em um mesmo dia. O programa tem previsão para acabar no começo de maio.