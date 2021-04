BBB 21: Entenda como será a “superquinta” do programa | Big Brother Brasil

Com a reta final do Big Brother Brasil, o nesta quinta-feira (22), o programa terá altas emoções com eliminação entre um dos emparedados Arthur, João ou Pocah, prova do líder e uma nova formação de paredão.

O brother que está na frente nas votações para deixar a casa é João. Segundo as enquetes, ele dever sair com cerca de 58% dos votos. A segunda mais votada é Pocah e depois Arthur. O professor chegou ao paredão após receber dois votos, justamente de seus companheiros de berlinda.









Até este momento no Big Brother Brasil, Viih Tube ainda não foi indicada para o paredão. A youtuber tem chances de estar na berlinda na formação que será feita nesta noite, após a prova do líder.