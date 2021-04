BBB 21: Entenda como vai ser formado o 11° paredão do reality show | Big Brother Brasil

Na reta final do Big Brother Brasil 21, o apresentador Tiago Leifert contou para os telespectadores como irá funcionar a dinâmica da décima segunda semana para os confinados da casa mais vigiada do Brasil.

A Prova do Líder aconteceu nesta quinta-feira (15), e viu Viih Tube conseguir o título mais cobiçado da casa. Neste sábado (17) acontece a última Prova do Anjo, e ele será autoimune. O vencedor escolherá três participantes para fazerem o Castigo do Monstro nesta semana.

viih tube líder e o brasileiro segue sem ter um dia de paz, deu pra mim. — ���������� ���������� (@_bigusta)

April 16, 2021





No domingo (18), a Líder Viih Tube indicará dois participantes para o Paredão: Um que ela quiser e um que esteja participando do Castigo do Monstro; os outros confinados irão ao Confessionário e cada um terá dois votos, e terá que votar em duas pessoas diferentes.









Na Prova Bate e Volta, os dois mais votados pela casa irão competir entre si. Um não irá ao Paredão, e o outro vai disputar a berlinda com os dois indicados pela Líder Viih Tube. O Paredão será Triplo, e contará com os dois indicados de Viih Tube e o perdedor da Prova Bate e Volta.

O décimo Paredão do BBB 21 aconteceu nesta terça-feira (13), e foi disputado por Thaís, Fiuk e Arthur. A última eliminada da casa mais vigiada do Brasil foi Thaís, com 82,29% dos votos. Arthur teve 15,88% dos votos e Fiuk teve 1,83%.