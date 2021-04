BBB 21: Ex-brother, Nego Di critica discurso de Ludmilla durante festa do reality show e acusa a cantora de interferência externa | Big Brother Brasil

A festa Fiat Cores do BBB 21 (Big Brother Brasil), que começou na noite do último sábado (03), deu o que falar nas redes sociais. A celebração foi iniciada com um show da funkeira Ludmilla, que não teve papas na língua e soltou uma frase que muitos internautas consideraram como interferência externa.

Na ocasião, a cantora e compositora pediu respeito ao funk e aos negros, pouco tempo depois de Rodolffo e Juliette serem acusados de racismo por falas sobre o cabelo de João Luiz. O professor de geografia, inclusive, se disse magoado com os comentários.

Ludmilla mandou benzaço no recado, mas se Rodolffo, Caio e Arthur fizerem o Tico e o Teco conversarem, vão entender a indireta/direta, assim como a casa:

“Respeita o funk, o negro, o nosso cabelo.”

“A próxima música que vou cantar agora fala sobre uma coisa que o mundo está precisando, que é respeito. Respeita o nosso funk, respeita a nossa cor, respeita o nosso cabelo. Respeita“, discursou ela.

Nego Di critica Ludmilla após discurso antirracista durante festa do BBB 21

O comediante Nego Di, eliminado na terceira semana do BBB 21, criticou o discurso de Ludmilla e acusou a cantora de interferir no jogo do reality show, visto que os brothers poderiam perceber a indireta da artista.

“Ludmilla quis lacrar, mas acabou interferindo no jogo e até ajudando o Bastião“, reclamou o ex-brother. “Queria ver essa galera que não aguenta brincadeira estudando na minha escola. Rodolffo não foi racista“, completou.