BBB 21: Fã do reality show, Neymar reclama de polêmica no Jogo da Discórdia entre João e Rodolffo: ‘Mimimi’ | Big Brother Brasil

O Jogo da Discórdia do BBB 21 deu o que falar na última segunda-feira (05). Na ocasião, João disse que Rodolffo joga sujo e expôs um comentário do cantor sertanejo que o magoou e ‘tocou em um ponto específico’.

Durante o programa ao vivo, o professor de geografia relembrou que, no último sábado (03), o ex-marido de Rafa Kalimann comparou a peruca do castigo do monstro com o cabelo do mineiro.

“O Rodolffo chegou a fazer uma piada, comparando a peruca do monstro da pré-história com o meu cabelo. Tocou em um ponto muito específico, porque o jogo pode ser, sim, de coisas que a gente vive aqui dentro, mas também tem que ser um jogo de respeito“, lamentou.

BBB 21: Neymar critica polêmica no Jogo da Discórdia

Fã do Big Brother Brasil, Neymar deu sua opinião sobre a polêmica no Jogo da Discórdia. Após Rodolffo ser acusado de racismo por internautas, o jogador comentou em uma publicação no Instagram detonando o comportamento de Juliette, visto que a advogada e maquiadora também fez comentários sobre o cabelo de João e, mesmo assim, escapou ilesa.

“Está dando palestrinha pro Rodolffo como se fosse a dona da razão, a dona das soluções, a dona das dores (…) SE O RODOLFFO ERROU, ELA ERROU TAMBÉM OU PIOR! Tá aí o vídeo e outro ela estava junto“, escreveu a página ‘Fui Clear’.

Neymar, então, curtiu a postagem e manifestou sua opinião sobre o assunto. “Mimimi do car*lho…chato demais esse mundo de hoje em dia pqp. Qualquer brincadeira é um chororo danado“, reclamou.