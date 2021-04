BBB 21: Filha de Pocah é atacada na web após briga da cantora com Juliette | Big Brother Brasil

Tudo começou com a formação do 12º paredão do Big Brother Brasil, no último domingo. Juliette descobriu que Pocha votou nela após a cantora ter qu eescolher dois indicados ao paredão. A advogada não gostou nada do voto da cantora, que quase foi para a berlinda ao empatar no número de votos com Caio, João e a própria Pocah. A líder Viih Tube teve que desempatar e indicou o fazendeiro para o paredão, que também conta com Fiuk e Gil.

As duas confinadas não conseguiram se entender no domingo, e a discussão foi estendida até o programa de segunda-feira. Elas tentaram conversar sobre o ocorrido, porém uma nova discussão veio à tona, onde teve proporções fora da casa e atos de racismo contra a filha de Pocah, Vitória, de apenas 5 anos de idade. O perfil da funkeira desabafou e expôs algumas mensagens ofensivas.

É louco pensar que essas mensagens, direcionadas a uma criança de 5 anos, são motivadas exclusivamente porque a mãe dela resolveu… votar em um jogo de votação, né?

O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo com as pessoas?

Somos realmente da mesma espécie? pic.twitter.com/XqW21TwWMC — POCAH �� (@Pocah)

April 19, 2021





A equipe de Juliette na rede social também se pocisionou sobre os ataques, e diz que repudia qualquer ato de ofensas. E ressaltou que muitos usuários da plataforma estão se passando por fãs da advogada para prejudicá-la.