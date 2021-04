BBB 21: Fiuk chora e revela como a pandemia afetou a sua vida; internautas não gostam da declaração | Big Brother Brasil

Nesta quarta-feira (28), os brother’s tiveram uma manhã movimentada. Após a líder ser chamada no confessionário para receber o kit informativo, os brother’s receberam a notícia de que a vacinação contra a Covid-19 começou no Big Brother Brasil. Os participantes se emocionaram, e Fiuk comentou sobre como a pandemia afetou o seu trabalho.

Em conversa com os colegas de confinamento, o cantor revelou que sem shows e trabalhos por conta da pandemia do novo coronavírus, teve que vender o seu carro. Fiuk comentou com Pocah que agora eles vão poder voltar aos palcos. “A gente vai voltar, Pocah! A gente vai voltar, velho!”, disse o cantor, referindo-se aos palcos. E lembrou, fungando: “Mano, acabou tudo na minha vida com a covid. Eu tive que vender carro, perdi tudo o que eu tinha“.

A repercussão da fala de Fiuk não foi bem vista para o público, já que o cantor é famoso e filho de Fábio Jr. Alguns internautas comentaram com ironia o desabafo do participante do BBB 21, que já está entre os quatro finalistas.

fiuk chorando falando que perdeu tudo por causa do covid, vendeu carro kkkkkkkkkkkkk ah meu amigooooo pera lá — ᵇᵇᵇᶻᵉʳᵃ �� (@siqmandy)

April 28, 2021