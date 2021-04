BBB 21: Fiuk desabafa sobre indicação de Viih Tube ao paredão | Big Brother Brasil

Na tarde deste domingo (18), a líder da semana do Big Brotehr Brasil, Viih Tube, conversou com Fiuk e revelou que o brother será um dos indicados ao paredão do BBB 21 por ela. Ele e Gil devem ir direto para a berlinda no programa ao vivo. O cantor não gostou da indicação e em conversa com João, desabafou.

O cantor disse que se acha “inocente” por achar que a youtuber não votaria nele, já que os dois não tiveram nenhum desentendimento na casa. “Sou muito inocente. Está na hora de eu parar de ser ingênuo […] Mesmo com o Arthur, uma atitude que ela não gostou ela foi lá e falou com ele. Comigo ela não falou, não tinha nada para resolver comigo, praticamente não tivemos nada“.

Fiuk e viih Tube conversando. (Foto: Reprodução TV)



E completou: “Acaba sendo uma escolha dela, quem ela quer ouvir, olhar o lado bom, se aproximar, enfim“. Os brother’s ainda não sabem, mas além das duas indicações nesta noite, a líder Viih Tube terá que indicar mais uma pessoa dos três castigados do monstro. A dinâmica promete agitar a casa.