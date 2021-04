BBB 21: Fiuk e Gilberto dão selinho, pulam pelados na piscina e internautas vão à loucura | Big Brother Brasil

Fiuk e Gilberto sobreviveram ao décimo quarto paredão do BBB 21, que teve Viih Tube como a eliminada, com rejeição de 96,69%. O doutorando em economia recebeu apenas 0,71% dos votos, contra 2,6% do filho de Fábio Júnior.

Após a influenciadora deixar a casa do Big Brother Brasil, a dupla decidiu cumprir uma promessa inusitada. Antes da eliminação, o cantor e o pernambucano prometeram pular pelados na piscina se permanecessem na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Os brothers, então, tiraram a roupa e ficaram com o bumbum à mostra. Os confinados correram para a piscina, mas antes deram um selinho. Camilla de Lucas, Juliette e Pocah, é claro, se divertiram com a situação.

BBB 21: web vai à loucura com momento entre Fiuk e Gilberto

Nas redes sociais, os internautas foram à loucura com o momento entre Fiuk e Gilberto. “O Gil leva todo mundo para a cachorrada, escolhi torcer para a pessoa certa“, escreveu um usuário do Twitter. “Tem que virar uma pintura que representa a cultura da cachorrada brasileira“, brincou outro.