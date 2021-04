BBB 21: Fiuk e Gilberto definem para quem vai o colar do Anjo e surpreendem com a decisão | Big Brother Brasil

Fiuk e Gilberto ganharam a prova do Anjo do BBB 21 (Big Brother Brasil) no último sábado (03) e conquistaram o poder de imunizar um participante nesta semana. Após o almoço, a dupla conversou e conseguiu chegar a um consenso sobre quem receberá o colar.









Em bate-papo na academia, o doutorando em economia sugeriu dar o cordão para Juliette, mas o cantor não concordou. O filho de Fábio Júnior, então, propôs Thaís, porém Gil também rechaçou o nome da cirurgiã-dentista.

BBB 21: Fiuk e Gilberto escolhem dar colar do Anjo para João

Em seguida, os dois citaram João e gostaram da possibilidade de imunizar o professor de geografia, visto que ele tem chances de ir ao paredão. Com isso, ficou definido que Fiuk e Gilberto darão o Anjo para o amigo de Camilla de Lucas.

“Uma pessoa em comum que a gente tem, seria o João mesmo. A Juliette seria uma escolha mais sua que minha, o João seria o meio do caminho (…) Vamos deixar o João“, concordou Fiuk.