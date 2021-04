Promessa é dívida! Depois de retornarem do décimo terceiro Paredão do ‘BBB 21’, em que Viih Tube foi eliminada, Gilberto e Fiuk pularam na piscina e deram um selinho. A dupla tirou a roupa no quarto do líder e correu para a área externa da casa.

Foto: Reprodução

A promessa foi feita durante a semana, onde os brothers combinaram que se voltassem de mais um paredão, eles iriam pular na piscina sem roupa.