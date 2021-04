BBB 21: Fiuk e Juliette “brincam de fazer novela” e ele declara: “Meu amor é profundo” | BBB 21

Na noite de ontem (21), os brothers se preparavam para a festa que contou com a participação de Preta Gil e Pabllo Vittar como atrações musicais da semana, quando Fiuk e Juliette resolveram brincar de “fazer novela” dentro do reality.

Os dois conversavam com Gilberto na cozinha, quando o economista brincou com Juliette que sempre teve uma paixão por Fiuk. A advogada então resolve fazer uma cena com o cantor, que também tem trabalhos como ator na Globo.









Imediatamente Fiuk entra na brincadeira: “Juliette, calma Ju, senta aí eu preciso conversar com você”, começou. Ela fez então um gesto de silêncio e prosseguiu: “Olha o povo da novela”. Aos risos, a advogada começou a fazer várias expressões exageradas.

a juliette expôs o machismo escancarado, ela ser chamada de talarica por brincar com o fiuk, e gil chamado de engraçado. sempre certeira — douglas (@dougIxs)

April 21, 2021





“Eu não quero ouvir mais nada, fala”, disse Fiuk, fingindo aflição. Juliette caprichou na cena: “Eu não quero ouvir mais nada, foi o suficiente”. Fiuk continuou o diálogo “fake”: “Você precisa me escutar, nós precisamos ter uma conversa agora, sente Juliette, tenho coisas para dizer para você….”.

Interpretando, Juliette declarou: “Você duvidou dos meus sentimentos”. Foi quando Fiuk encenou uma declaração. “Juliette, meu amor é profundo, vai além de qualquer coisa”, disse ele arrancando risos tanto dela quanto de Gilberto.