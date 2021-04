BBB 21: Fiuk é o primeiro finalista do programa | Big Brother Brasil

A última prova do Big Brother Brasil foi de resistência e definiu quem já está garantido na final, após 11 horas Fiuk garantiu a sua permanência no programa até a grande final. O cantor disputava com Gilberto, que acabou desistindo. “Acho que já deu pra mim. Tá doendo as costas, tá doendo tudo. Muito sono, enjoo, tudo. É amigo, vamos embora para o paredão”, disse o economista.

Após a eliminação de Pocah, na quinta-feira no BBB 21 por 73,16% dos votos, os brother’s foram para a última prova que iriam disputar no programa. O vencedor garantiria a vaga na final e os outros três estariam automaticamente no paredão. Os participantes ficaram preso a uma corda e abraçados a um totem que girava. Durante às voltas, tinha jatos de água, calor ou vento que foram definidos de acordo com votação do público.

Última prova do Big Brother Brasil. (Foto: Reprodução TV Globo)



Camila foi a primeira a deixar a prova, passando muito mal e dizendo que não aguentava mais ficar girando. Juliette, a preferida do público para vencer o BBB 21, após 5 horas foi a segunda a sair da dinâmica, também passando mal. Sobraram só Fiuk e Gil, e após mais de 11 horas, o economista não aguentou e deixou a vaga na final para o amigo cantor.

Se você não consegue visualizar a enquete, clique aqui par votar!