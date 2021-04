BBB 21: Fiuk revela que apanhava na escola: “eu só era esculachado” | Big Brother Brasil

Após a eliminação de Pocah na quinta-feira, os brother’s passaram por uma prova de resistência do Big Brother Brasil, a última do programa, que chega ao fim na próxima semana. Quem vencesse, já estava na final. E durante a prova, Fiuk revelou uma partde da sua infância bem dura, quando estudava. O cantor revelou que passou por vários episódios de bullying.

“Eu sempre sofri muito bullying, não sei o porquê. Eu estudei em dez escolas, Gil. Então, eu sempre fui muito quietinho. Não gostavam de ser meus amigos. As meninas sempre me defendiam porque eu sempre apanhava dos meninos. Sempre me acolheram”, disse o cantor, que continuou: “O que me salvou foi isso, sempre as meninas, de verdade. Toda escola que eu estudava eu só era esculachado. Os meninos não queriam ser meus amigos. Teve uma época que eu tinha bronquite asmática, eu tinha que levar o inalador para escola, era um terror. Me davam tapas na cabeça, eu ficava com falta de ar e todo mundo ria. Era bem difícil“.

Após 11 horas de prova de resistência, Fiuk conseguiu a vaga para a grande final do Big Brother Brasil que acontece na terça-feira (4). Camila, Juliette e Gilberto disputam mais duas vagas para saber quem, após 100 dias, sairá com o prêmio de R$ 1,5 milhão.