BBB 21: Fiuk tenta paquerar Juliette em festa, mas internautas analisam desconforto da sister e se revoltam: ‘Passou dos limites’ | Big Brother Brasil

Fiuk e Juliette costumam brincar de trocar flertes no BBB 21 (Big Brother Brasil), mas os admiradores da advogada e maquiadora não parecem muito felizes com as atitudes do filho de Fábio Júnior, especialmente após a festa realizada na última sexta-feira (23), patrocinada pela Organnact.

Na ocasião, o irmão de Cleo Pires tentou paquerar a paraibana diversas vezes, mas os internautas do Twitter afirmaram que o ator passou dos limites e apontaram que a morena teria ficado desconfortável com a situação.

“Só no pós-festa o Fiuk encurralou a Juliette 3 vezes, ainda bem que ela não bebeu muito na última festa“, reclamou uma fã. “Mais uma noite de festa no BBB e mais uma noite de Fiuk importunando a Juliette, mas a edição vai transformar em flerte“, criticou outra.

é MUITO desconfortável o jeito que o fiuk fica importunando a juliette em toda festa, sério mesmo, não tem como achar isso engraçado, ela “cede” pra ele poder deixar em paz, e não é pq ela brinca que isso pode acontecer, ser mulher é uma desgraça nesse país #BBB21 — bebella dinoá (@tuitabebella)

April 24, 2021





BBB 21: Fiuk promete beijar Juliette se voltar do paredão

Recentemente, Fiuk prometeu dar um selinho em Juliette se não for eliminado do paredão, em brincadeira com a advogada. Apesar das interações da dupla, muitos internautas sinalizaram que o cantor costuma ficar invasivo durante as festas.

“Mesmo que a Juliette deixe claro que ela tem interesse no Fiuk, ela também já deixou claro que não quer nada com ele ali dentro. O mínimo que ele pode fazer é respeitar isso. Toda festa ele vai para cima dela e eu fico doente de ver as pessoas normalizando isso“, analisou uma fã de Juliette.