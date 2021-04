BBB 21: Fora da casa, Thais surpreende e monta seu pódio sem Viih Tube | Big Brother Brasil

Thais foi a décima eliminada do Big Brother Brasil. A dentista saiu com um percentual alto, com cerca de 82,29% votos. Após sair da casa, a dentista se assustou com a fama da amiga Viih Tube, a “vilã” nessa reta final de reality show. Ao participar do programa “Mesa BBB“, a ex-participante mudou o seu pódio e tirou a youtuber do segundo e terceiro lugar.

“O que me surpreendeu foi a Viih vilã. Mas sinceramente, eu acredito em todas aquelas histórias, eu acredito em todo mundo. Eu me surpreendi que aqui fora a Viih Tube está como vilã“, comentou durante o programa. E completou: “Acho que, quando ela for no Paredão, ela vai sair“.

Thais e Viih Tube no BBB 21. (Foto: Reprodução TV)



Apesar de Pocah ainda estar na casa e ser a terceira no pódio da Thais enquanto ela estava confinada, aqui fora a cantora também perdeu o lugar no pódia da ex-BBB. “João, Camilla e Gil. São pessoas que eu gosto muito e que o público também gosta muito. Em relação ao que o público gosta. Porque a Viih Tube estaria no meu pódio. Ela e a Pocah. Mas eu acho que ela não vai chegar.“

