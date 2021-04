BBB 21: Gabigol, jogador do Flamengo, declara torcida por Arthur em paredão e faz convite ao brother | Big Brother Brasil

Emparedado no BBB 21, Arthur ganhou o apoio de Gabigol nesta quinta-feira (22), poucas horas antes do anúncio do eliminado na décima terceira berlinda do reality show, disputada entre o instrutor de crossfit e João e Pocah.

Em publicação no Twitter, o jogador do Flamengo disse que o capixaba não pode deixar a casa do Big Brother Brasil. O atleta ainda prometeu fazer uma dancinha em homenagem ao crossfiteiro, mas pediu para os internautas ajudarem o brother a ficar no reality show primeiro.

Após uma usuária da rede social escrever que Arthur merece estar no top 4 do programa, o ex-Santos respondeu com a seguinte frase: “Aulaaaaaaas“, em referência ao meme do flerte do capixaba com Carla Diaz.

BBB 21: Flamenguista, Arthur é convidado para conhecer o Ninho do Urubu

Flamenguista fanático, Arthur ainda foi convidado por Gabigol para conhecer o Ninho do Urubu. “Imagina quando ele for conhecer o Ninho? Já está convidado“, postou o jogador, em resposta a uma seguidora que disse que o brother iria infartar quando visse a publicação do atleta.