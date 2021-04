BBB 21: Gil, Fiuk e Caio estão no paredão; vote em quem você quer que saia da casa | Big Brother Brasil

Na noite deste domingo (18), mais um paredão foi formado na casa do Big Brother Brasil. A líder Viih Tube indicou duas pessoas direto para a berlinda do BBB 21, Gil e Fiuk. Arthur foi o mais votado pelo casa e teve um empate quádruplo com três pontos entre Juliette, Pocah, João e Caio. A youtuber indicou o fazendeiro para completar o paredão.

Na prova bate e volta, onde está em jogo a salvação do paredão e mais uma semana na casa, disputaram só os dois mais votados pela casa, Arthur e Caio. A dinâmica era uma prova de pinhata, onde quem acertasse os dois escudos mostrados na tela primeiro estaria salvo do paredão.

Arthur se salvou do paredão após vencer a prova bate e volta. (Foto: Reprodução TV Globo)



Arthur saiu na frente e se salvou, com isso, o paredão ficou formado por Gil, Fiuk e Caio, que recebem votos até terça-feira (20). O mais votado deixa a casa do Big Brother Brasil. Após a prova de bate e volta, os três falaram ao vivo durante 30 segundos o porquê que o público deve deixá-los na casa.

