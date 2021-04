BBB 21: Gil revela qual foi o jogo da discórdia que o deixou mal | Big Borther Brasil

Gilberto revelou em conversa com Fiuk e a emparedada Camila, que chegou até a chorar após o jogo da discórdia das flechas do Big Brother Brasil. A dinâmica dos brother’s era escolher o melhor jogador, pior e quem fazia jogo sujo. O economista, que estava no paredão, levou cinco fechadas por jogo sujo.

“O jogo da discórdia que mais me doeu foi quando eu estava no paredão e recebi cinco placas de ‘jogo sujo’. Me doeu muito. Eu chorei. A casa tinha 10 pessoas, eu ganhei de cinco. Foi muito pesado” […] “Pensei: ‘se as pessoas lá fora estão achando que estou jogando sujo aqui dentro, vai ser a maior dor no meu coração’. Para mim doía muito“, revelou.

Os brother’s que deram as placas de jogo sujo para Gilberto foram Pocah, que ainda está na casa e disputa a permanência da casa com Camila e Arthur, Caio, Thaís, Viih Tube e Rodolffo, que estão eliminados.