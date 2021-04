BBB 21: Gilberto analisa paredão: “Minha liderança salvou meu pódio”

Gilberto relembrou sua participação na última Prova do Líder, na qual saiu vencedor no domingo (25), enquanto falava sozinho no Quarto do Líder do BBB 21, cujo novo paredão será resolvido na noite de hoje.

“Quando o babado está quente, meu filho, eu vou para cima com a moléstia dos cachorros. É bom que salvo eu, Fiuk e Juliette num bolo só. Menino, eu salvei meu pódio do Paredão. A minha liderança salvou meu pódio do Paredão. Eu Líder e meu pódio não está no Paredão, que é eu, Fiuk e Juliette”, explicou o economista.









Com o poder do Líder, Gilberto indicou Camilla de Lucas para o paredão da semana. Junto a ela, formam a berlinda os brothers Arthur e Pocah. Nas enquetes de grandes portais, inclusive do Bolavip Brasil, o resultado está entre a influencer e o instrutor de crossfit, praticamente empatados.

Vendo o BBB vc percebe como o Gilberto é bem mais leve sem a Sarah, da mesma forma que o Arthur é outra pessoa sem o Projota. Agora leva isso pra vida. O quanto a influência de certas pessoas próximas ofuscam a nossa essência? — Marcelo (@Marcelomenezesf)

Ainda no Quarto do Líder, Gilberto faz algumas caras e bocas diante do espelho. “Foi sem querer? Foi sem querer, mas tudo bem. Tudo bem. Meu Deus, Fiuk tem que ser Líder. A única forma da gente talvez escapar do próximo Paredão é Fiuk ser Líder”, pediu.

“Com Fiuk Líder, vai eu e ele para a Semifinal. Eu acho, meu achismo. A única chance de nós dois irmos para a Semifinal é Fiuk Líder”, imagou Gilberto, ainda falando sozinho dentro do quarto que ocupará até amanhã.